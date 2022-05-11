Півзахисник Аль-Райяна та збірної Колумбії Хамес Родрігес висловив намір знову пограти у Європі.

30-річний вінгер на Близькому Сході цього сезону не має стабільної ігрової практики: 14 матчів у всіх турнірах, 5 голів та 7 асистів. Відтак, Хамес готовий піти з Аль-Райяна.

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"Трансферний ринок незабаром відкривається. Повернення в елітний футбол – серйозна можливість, поглянемо, хто знову захоче побачити мою ліву ногу в справі", – заявив Родрігес.

Піку кар'єри колумбієць досягнув у Реалі, за який виступав протягом 2014-2020 років. Також грав за Баварію та Евертон до переходу в Аль-Райян.

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