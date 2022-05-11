Полузащитник Аль-Райяна и сборной Колумбии Хамес Родригес выразил намерение снова поиграть в Европе.

30-летний вингер на Ближнем Востоке в этом сезоне не имеет стабильной игровой практики: 14 матчей во всех турнирах, 5 голов и 7 ассистов. Следовательно, Хамес готов уйти из Аль-Райяна.

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"Трансферный рынок в скором времени открывается. Возвращение в элитный футбол – серьезная возможность, посмотрим, кто снова захочет увидеть мою левую ногу в деле", – заявил Родригес.

Пика карьеры колумбиец достиг в Реале, за который выступал в течение 2014-2020 годов. Также играл за Баварию и Эвертон до перехода в Аль-Райян.

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