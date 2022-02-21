Півзахисник Аль-Райяна Хамес Родрігес зізнався, хто став причиною його переходу з Евертона в катарський клуб.

"Я хотів би пробути в Евертоні набагато довше. Це вражаючий клуб, вболівальники неймовірні, але я зіткнувся з тренером (Рафаель Бенітес – прим.), який не хотів на мене розраховувати.

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Я хотів бути в Евертоні. На жаль, тренер не хотів на мене розраховувати", – наводить слова Хамеса Родрігеса журналіст Фабріціо Романо.

Додамо, що колумбієць виступав за Евертон протягом сезону 2020/21 та був лідером команди Анчелотті, але з приходом Рафи Бенітеса покинув "ірисок".

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