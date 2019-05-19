Халадаш з українцями зіграв унічию з Віді, МТК розгромно поступився Гонведу і вилетів з вищого дивізіону

Відбулись матчі 33-го туру чемпіонату Угорщини за участю команд з українцями у складі.

Чемпіонат Угорщини 2018/19, 33-й тур

Академія Пушкаша – Ференцварош – 1:1

Голи: Надь, 52 – Ландзафме, 60, (пен)

Халадаш – Віді – 1:1

Голи: Прішкін, 20 – Немет, 80, (аг)

МТК – Гонвед – 1:4

Голи: Ленче, 21 – Олендер, 20, Камбер, 53, Н'Гог, 75, 90+2

Вилучення: Канта, 47

Нереалізований пенальті: Ленче, 62

Ференцварош Реброва не зміг обіграти Академію Пушкаша. Господарі більше володіли ініціативою і на початку другого тайму Надь відкрив рахунок в матчі. Однак Ландзафме дуже швидко ударом з пенальті зрівняв рахунок і врятував нічию для Ференцвароша. Відзначимо, що Харатін з'явився на полі на 73-й хвилині, тоді як Петряк продовжує знаходитись поза командою через нещодавній конфлікт з керівництвом.

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Халадаш та МОЛ Віді розписали нічию. На гол Прішкіна у першому таймі МОЛ Віді не міг відповісти аж до 80-ї хвилини, коли Немет зрізав м'яч у власні ворота. Відзначимо, що Габовда та Голодюк провели повний матч, а останній потрапив до протоколу через жовту картку на 34-ій хвилині.

МТК в меншості розгромно поступився Гонведу. Команди обмінялись голами в першому таймі, а в другому забитий м'яч Камбера і дубль Н'Гога допомогли здобути розгромну перемогу. Додамо, що Селін і Кичак не потрапили до заявки МТК.

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