Хакімі здав негативний тест на COVID-19 через два дні після позитивного – захисник має шанс зіграти проти Шахтаря
Захисник Інтера Ашраф Хакімі надзвичайно швидко "одужав" від коронавірусу.
Повторний тест марокканця виявився негативним, хоча ще два дні тому він був позитивним, інформує сайт "нерадзуррі".
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Хакімі довелося пропустити матч Інтера в Лізі чемпіонів проти Борусії М, який завершився нічиєю 2:2. Завтра міланці зіграють проти Дженоа в рамках Серії А, а у вівторок проведуть другий тур ЛЧ, де суперником стане Шахтар. Хакімі потрібно здати ще один негативний тест, щоб мати можливість взяти участь у наступних поєдинках.
До слова, в нинішньому сезоні латераль провів 4 матчі в Серії А, забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.
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