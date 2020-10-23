Повторний тест марокканця виявився негативним, хоча ще два дні тому він був позитивним, інформує сайт "нерадзуррі".

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Хакімі довелося пропустити матч Інтера в Лізі чемпіонів проти Борусії М, який завершився нічиєю 2:2. Завтра міланці зіграють проти Дженоа в рамках Серії А, а у вівторок проведуть другий тур ЛЧ, де суперником стане Шахтар. Хакімі потрібно здати ще один негативний тест, щоб мати можливість взяти участь у наступних поєдинках.

До слова, в нинішньому сезоні латераль провів 4 матчі в Серії А, забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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