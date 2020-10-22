Нападник Баварії Серж Гнабрі здав негативний тест на коронавірус та може найближчим часом повернутись у розташування команди, повідомляє Welt.de. Напередодні результати німця показали наявність у нього сумнозвісної хвороби, через що він не брав участь у матчі ЛЧ проти Атлетіко (4:0).

Мюнхенський розгром у відеоогляді матчу Баварія – Атлетіко

Проте у таборі мюнхенців не все так добре. COVID-19 знайшли у фізіотерапевта Баварії Джанні Б'янкі, який контактував з командою.

Наступний матч мюнхенці проведуть вдома проти Айнтрахта вже 24 жовтня, початок зустрічі о 16:30.

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