Лідер збірної Марокко Ашраф Хакімі надто болісно сприйняв поразку від Хорватії (1:2) у матчі за третє місце чемпіонату світу в Катарі.

Оборонець ПСЖ ще під час гри неодноразово мав претензії до катарського рефері, а після фінального свистка, який зафіксував перемогу Хорватії, Хакімі не витримав.

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На думку Ашрафа, Абдулрахман Аль-Джассім повинен був призначити пенальті на користь Марокко. Партнери ледь відтягнули розлюченого футболіста від арбітра, але й це було не все.

У підтрибунному приміщенні Хакімі ще й накричав на президента ФІФА Джанні Інфантіно, який якраз виходив на поле, щоб вручити хорватам бронзові медалі. "Ви не хочете бачити Марокко призером чемпіонату світу", – емоційно заявив 24-річний футболіст.

"Між ними було менше п'яти сантиметрів. Підвищивши голос, він висловлював Інфантіно претензії щодо роботи судді. На це було боляче дивитися", – цитує NOS.nl журналіста, який став свідком інциденту.

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