Фінал за 3 місце стане повторенням поєдинку групового етапу між цими ж командами, який завершився нічиєю 0:0. Радше за все, останній виступ 37-річного Луки Модріча на мундіалях. Матч, як і онлайн-трансляція Хорватія – Марокко на "Футбол 24", стартував о 17:00. Шалений момент на 2 хвилині. Найкращий воротар за кількістю сухих матчів (3) Буну так віддавав поперечний пас, що ледь не закотив у власні ворота. Перший же удар став гольовим. На 7 хвилині Модріч подав зі штрафного, Перішіч ідеально викрутив голову і скинув назад, а Гвардіол у падінні головою викрутив під стійку. Не минуло й 120 секунд, як Зієш подав свій результативний стандарт. Ловро Майєр зіграв за суперника, продовживши подачу зі штрафного до свого воротарського, де Дарі зрівняв рахунок.

Хорватія – Марокко: склади та онлайн-трансляція матчу за 3 місце ЧС-2022 – прощання Модріча на фоні експериментів

Майєр і Ковачіч створюють моменти для Оршіча та Станішіча. Близько, але невлучно. Хакімі ледь не привіз пенальті – межова була ситуація. Утім, катарський суддя Абдулрахман дозволяє грати на межі фолу. І ось, як наслідок, Крамаріч поцупив снаряд перед чужою третиною поля. Довго форварда Хоффенхайма ніхто не зустрічав, ще довше Оршіч вирішував, як пробити – свій же партнер заблокував першу спробу. Атака не завершилась, і Перішіч знову вирізав блискучий пас у центр штрафного. Буну красиво витягнув удар Крамаріча. Модріч витримує гросмейстерську паузу, хитає захисника і пробиває поміж ніг захисника, який стояв перед Буну. Голкіпер Севільї витягнув другий поспіль удар і сам же не дав Ліваї добити.

Хорватія – Марокко – відео голів і огляд матчу

Два моменти для "атлаських левів". Спочатку розкішна стіночка Зієша з Хакімі на правому фланзі завершується прострілом захисника ПСЖ. Ен-Несірі якимсь дивом не дотягнувся, а міг уже розстрілювати Ліваковіча. А тепер уже ліворуч Буфал обігрався з Ель-Ханнусом, але метрів з 8 схибив, нарікаючи потім на суддю, який нібито мав призначити пенальті за жорстко поставлену ногу Шутала. Зієш пройшов парочку опонентів і миттєво пробив метрів з 30. Без особливої загрози. А ось це було красиво. Хвилі атак просто розмили марокканську оборону. Лівая покотив ліворуч, Оршіч, який до того дуже невдало прийняв дальній пас, ідеально викрутив під дальню стійку.

Хорватія домінує. Краща у перехідних фазах, гостріша в позиційній атаці. Оршіч аж 16 пасів прийняв між лініями оборони суперника. Другий у матчі Майєр (13), замикає трійку Перішіч. Хоча за підсумками першого тайму команда Реграгі добиралася до кращих ударних позицій і відповідно дещо більшого показника очікуваних голів, а хорвати брали виконавським класом. Другий тайм починається з нових моментів команди Даліча. І знову на перших ролях Оршіч, Майєр та Лівая. Хто пасом, хто ударом навантажує захист Марокко. Ковачіч тонко п'ятою прокидав, а Майєр, який уже витягнув на себе голкіпера, не зміг націлено подати.

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На 7 секунд швидше Хорватія відбирає м'ячі. Марокко відчутно поступається якістю у всіх лініях за винятком кількох позицій. Свій пік (емоційний, командний, ігровий, тактичний) команда Реграгі пережила перед півфіналом проти Франції. І знову травмуються 2 центрбеки Марокко. Цього разу резервна пауза вилетіла задовго до кінця зустрічі. Красиві падіння Гвардіола та Хакімі. VAR переглянув, без пенальті, хоча в обох випадках дуже схоже на фол. Який же шанс марнує Ен-Несірі. Ідеальне накидання з лівого краю, Ліваковіч встигає вийти і перекрити кут обстрілу. Хорватія 24 роки потому здобуває свою другу бронзу на чемпіонатах світу.

2 - Croatia have only lost two of their 14 total matches across the last two #FIFAWorldCup tournaments (W6 D6): versus France in the 2018 final (2-4) and Argentina in this year’s semi-final (0-3). Granite. pic.twitter.com/hFxQCwYCOx — OptaJoe (@OptaJoe) December 17, 2022

Традиційно для матчів за 3 місце ми отримали видовище з більш ніж двома забитими м'ячами. Звично і те, що збірна, яка дивувала весь Мундіаль, у підсумку залишилася без медалей, а фаворит малого фіналу переміг. Марокканці були близькі, але до якості хорватської школи й запасу міцності ще треба рости. Модріч прощається на красивій ноті. Майєр у ролі наступника веде гру і створює найбільше моментів (3). Схожа зачіска, той же ген диригента середньої лінії. Попереду цікавий і дуже важкий шлях, щоб принаймні наблизитися до легенди і екс-володаря "Золотого м'яча", який допоміг Хорватії забрати срібло і бронзу за 8 блискучих років. Замість зайвих слів – найбільше голів та асистів за 2 чемпіонати світу: Мессі (16), Перішіч (6+5). Ось вам і вінгбек Тоттенхема, або не Модрічем єдиним.