Лидер сборной Марокко Ашраф Хакими слишком болезненно воспринял поражение от Хорватии (1:2) в матче за третье место чемпионата мира в Катаре.

Защитник ПСЖ еще во время игры неоднократно имел претензии к катарскому рефери, а после финального свистка, зафиксировавшего победу Хорватии, Хакими не выдержал.

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По мнению Ашрафа, Абдулрахман Аль-Джассим должен был назначить пенальти в пользу Марокко. Партнеры едва оттащили разъяренного футболиста от арбитра, но и это было не все.

В подтрибунном помещении Хакими еще и накричал на президента ФИФА Джанни Инфантино, который как раз выходил на поле, чтобы вручить хорватам бронзовые медали. "Вы не хотите видеть Марокко призером чемпионата мира", – эмоционально заявил 24-летний футболист.

"Между ними было меньше пяти сантиметров. Повысив голос, он высказывал Инфантино претензии по поводу работы судьи. На это было больно смотреть", – цитирует NOS.nl журналиста, который стал свидетелем инцидента.

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