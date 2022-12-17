Хорватія зустрічається з Марокко в поєдинку за третє місце на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24",

Поєдинок між цими командами на груповому етапі завершився без голів. Проте футболісти отримали шанс змінити це у матчі за третє місце. Довго чекати не довелося. Вже у стартові 10 хвилин встигли обмінятися забитими м'ячами.

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Рахунок відкрили хорвати, класно розігравши штрафний. Гвардіол бездоганно скористався скиданням від Перішіча. Та вже за 2 хвилини результативно відповів Дарі – також після стандарту. Наступного гола довелося чекати до кінця першого тайму. Це Оршіч організував справжній шедевр.

У другому таймі було вдосталь моментів, аби збільшувати рахунок. Марокко навіть у компенсований час мало розкішний шанс перевести гру в овертайм. Однак фінальний свисток зафіксував перемогу Хорваті, яка здобула бронзові медалі ЧС-2022.

Хорватія – Марокко – відео гола Гвардіола:

Хорватія – Марокко – відео гола Дарі:

Хорватія – Марокко – відео гола Оршіча: