Хачеріді зізнався, що завадило йому стати одним з найкращих центральних захисників світу

Захисник брестського Динамо Євген Хачеріді поміркував, чи могла його кар'єра скластись по-іншому.

"Шовковський казав, що я потенційно був одним з найсильніших центральних захисників світу? Це його думка. Все може бути, не знаю. Десь трохи характер мій завадив. Це життя, нічого страшного.

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Чи міг перейти в топ-чемпіонат? Безліч агентів дзвонили, говорили. Але говорити можна все що завгодно. Що згадувати? Багато чого говорили. Я вже зрозумів, що нікому з агентів не можна вірити, якщо тобі дзвонять і просто говорять. Повинен бути папір. Папір, контракт, все", – сказав Хачеріді в ефірі каналу Трендец.

Нагадаємо, взимку 32-річний екс-гравець збірної України приєднався до Артема Мілевського у Динамо Брест.

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