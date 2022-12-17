Колишній захисник Динамо Брест Євген Хачеріді нарешті отримає гроші від свого екс-клубу.

Брестське Динамо закрило борги перед Євгеном Хачеріді, стверджує Belarusfoot.

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"Як розповів губернатор області, погашення заборгованості взяв на себе відомий брестський бізнесмен, який мав відношення до обох клубів вищої ліги – Динамо-Брест та Руха", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, останнім клубом Хачеріді було Динамо Брест, а в офіційних матчах українець не грав із листопада 2020 року. Нещодавно 34-річний уродженець Мелітополя, який провів 51 матч за збірну України, натякнув на завершення професіональної кар'єри.

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