Хачеріді отримав мільйон доларів від колишнього клубу, – джерело
Колишній захисник Динамо Брест Євген Хачеріді нарешті отримає гроші від свого екс-клубу.
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"Як розповів губернатор області, погашення заборгованості взяв на себе відомий брестський бізнесмен, який мав відношення до обох клубів вищої ліги – Динамо-Брест та Руха", – йдеться в дописі.
Нагадаємо, останнім клубом Хачеріді було Динамо Брест, а в офіційних матчах українець не грав із листопада 2020 року. Нещодавно 34-річний уродженець Мелітополя, який провів 51 матч за збірну України, натякнув на завершення професіональної кар'єри.
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