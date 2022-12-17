Брестское Динамо закрыло долги перед Евгением Хачериди, утверждает Belarusfoot.

Хачериди дебютировал за сборную Украины среди ветеранов – удалось собрать деньги на важное дело

"Как рассказал губернатор области, погашение неустойки было возложено на известного брестского бизнесмена, который имел отношение к обоим клубам высшей лиги – Динамо-Брест и Руха", – говорится в сообщении.

Напомним, последним клубом Хачериди было Динамо Брест, а в официальных матчах украинец не играл с ноября 2020 года. Недавно 34-летний уроженец Мелитополя, проведший 51 матч за сборную Украины, намекнул на завершение профессиональной карьеры.

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