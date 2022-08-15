Євген Хачеріді остаточно відмовився від виступів на професіональному рівні і надалі гратиме у своє задоволення.

Колишній захисник Динамо дебютував за за збірну України серед ветеранів. 13 серпня на київському УТК імені Баннікова відбувся благодійний турнір. На ньому збиралися кошти для дітей Чернігівщини, які постраждалои від агресії Росії.

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Зіркова збірна ветеранів нагороджувала призерів, а потім провела окремий гала-матч. Клас колишніх професіоналів дався взнаки – Хачеріді і компанія перемогли з рахунком 3:0. Голами відзначились Едуард Цихмейструк, Олег Собуцький та Віталій Самойлов.

Нагадаємо, останнім клубом 35-річного Хачеріді було брестське Динамо, з яким він розірвав контракт у січні 2021-го. Раніше Євген встиг пограти за Олком, Волинь, київське Динамо і ПАОК. За збірну України провів 51 матч, в якому оформив 3 голи.

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