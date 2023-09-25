"Як вдалось вмовити приєднатись Хачеріді? Євгенові хочеться ще побігати, отак і вмовили. До того ж у нас виступає багато його друзів, тому Хачеріді цікаво пограти за Штурм. З нашим головним тренером Володимиром Бондаренком він грає у збірній ветеранів, добре знайомий з Лисенком та Погорілим. До речі, Лисенко йому запропонував пограти за нас, Євген відповів: "Я не проти".

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Ми посилилися Олексієм Дитятьєвим, вже заявили його за нашу команду. Його запросив Хачеріді, Льоша якраз шукав клуб. До нашої команди йде багато зірок, бо тут грають їхні друзі. Без цього було б важко їх отримати.

Скоро ще Коля Морозюк приїде, він кум Лисенка. Відвідуватиме наші матчі як уболівальник. Але може статися таке, що і його заявимо. Побачимо.

Лисенко покликав Хачеріді, Хачеріді – Дитятьєва, тепер чекаємо, щоб Льоша когось запросив. У нас у клубі хороша атмосфера, хлопцям подобається тут грати. Зіркової хвороби ні в кого немає. На матчі усі їздять в одному автобусі та спілкуються між собою", – поділився Наконечний в коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, що Микола Морозюк завершив ігрову кар'єру та став футбольним агентом, приєднавшись до Prostar Agency. Перед завершенням кар'єри 35-річний екс-капітан Динамо ще відбігав 14 матчів за Красаву. Клуб належить екс-форварду збірної Росії Євгену Савіну, який був змушений тікати з держави-терориста і заявляти команду у другий дивізіон Кіпру.

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