В іспанському клубі Хабі Алонсо очолює резервну команду і, схоже, поки його такий стан речей влаштовує. Нова угода з 39-річним фахівцем розрахована до 30 червня 2022 року, повідомляє прес-служба Сосьєдада.

Легендарний Хабі Алонсо стане головним тренером Борусії М, – Bild

Нагадаємо, нещодавно західна преса "вибухнула" новиною, що іспанець у наступному сезоні повинен очолити Борусію з Менхенгладбаха, оскільки Марко Розе перебереться в одноіменний клуб із Дортмунда.

Нагадаємо, Алонсо зробив собі ім'я, виступаючи за Ліверпуль, мадридський Реал та Баварію. У 2017 році він завершив кар'єру, а через рік повернувся у Королівський клуб статусі тренера, очоливши команду U14. У 2019 перебрався на роботу в Реал Сосьєдад.

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