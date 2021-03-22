Гладбахська Борусія готова піти на ризик з вибором наступного тренера.

Заміною Марко Розе стане екс-хавбек Ліверпуля, Реала та Баварії Хабі Алонсо, стверджує Bild.

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Кат Шахтаря влітку приєднається до Борусії Д, тому Гладбаху довелося шукати нового тренера. Досвід Алонсо наразі обмежується лише дитячою командою Реала та дублем Реал Сосьєдада. Баски під його керівництвом йдуть лідерами групи 2 Сегунди Б, проте контракт Хабі завершується якраз влітку.

Нагадаємо, в часи ігрової кар'єри Алонсо двічі ставав чемпіоном Європи та вигравав чемпіонат світу 2010 року. Потенційний наставник Борусії М добре знає німецький футбол завдяки 3 сезонам у складі Баварії.

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