В испанском клубе Хаби Алонсо возглавляет резервную команду и, похоже, пока его такое положение вещей устраивает. Новое соглашение с 39-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба Сосьедада.

Легендарный Хаби Алонсо станет главным тренером Боруссии М, – Bild

Напомним, недавно западная пресса "взорвалась" новостью, что испанец в следующем сезоне должен возглавить Боруссию из Менхенгладбаха, поскольку Марко Розе переберется в одноименный клуб из Дортмунда.

Напомним, Алонсо сделал себе имя, выступая за Ливерпуль, мадридский Реал и Баварию. В 2017 году он завершил карьеру, а через год вернулся в Королевский клуб статусе тренера, возглавив команду U14. В 2019 перебрался на работу в Реал Сосьедад.

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