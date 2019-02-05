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Гюндоган вважає, що у Ліверпуля є перевага в боротьбі за чемпіонство

07:30 206 Читать на русском
Гюндоган вважає, що у Ліверпуля є перевага в боротьбі за чемпіонство
Ілкай Гюндоган / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган оцінив шанси свого клубу у боротьбі за чемпіонство в чемпіонаті Англії.

"У минулому сезоні у нас була перевага. Ми грали по суботах і між ними відпочивали. Зараз в такому ж становищі Ліверпуль. У них залишилася Прем'єр-Ліга і Ліга чемпіонів. Можливо, для них це є перевагою.

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Наша мета – пройти якомога далі в усіх турнірах. Це дуже складно, але у нас є команда, якій це під силу. Ми досі другі і повинні спробувати чинити тиск на суперника.

Наступні кілька тижнів будуть захоплюючими і цікавими для всіх. Для АПЛ це суперництво йде на користь. Ми ж повинні кинути виклик самі собі. Але також потрібно сподіватися, що Ліверпуль буде втрачати очки", – цитує Гюндогана London Evening Standard.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ілкай Ґюндоґан Ілкай Ґюндоґан
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