Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола опинився в неприємній ситуації через свої політичні погляди.

Пепа Гвардіолу пов'язують з організацією Tsunami Democratic, яка розглядається Національном судом за злочин тероризму, повідомляє Vozpopuli.

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Агенти у своїх звітах повідомили, що Гвардіола має зв'язки з рухом та навіть заохочував населення Каталонії до повстання проти держави. У судових звітах зазначається, що Tsunami Democratic проводив потужну медіа-кампанію із залученням політиків і відомих осіб, як Пеп Гвардіола, домагаючись незалежності.

"Гвардіола без вагань надав свій голос у розпорядження Tsunami Democratic, приєднавшись до їхніх вимог і заохочуючи населення Каталонії до повстання проти держави. Він був однією із найпомітніших осіб процесу незалежності на міжнародному рівні", – йдеться у одному зі звітів.

Зазначимо, що йдеться про протести у 2019 році, коли Tsunami Democratic провели свої найрадикальніші акції, як захоплення аеропорту Ель-Прат чи зведення блокпостів та барикад поруч з кордоном із Францією. Гвардіола тоді заявив, що уряду не вистачило сміливості, аби загасити цей конфлікт шляхом діалогу.

Додамо, що захоплення аеропорту може кваліфікуватись як тероризм згідно з положеннями статті 1.1 Конвенції № 196 Ради Європи про запобігання тероризму.

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