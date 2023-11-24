Пепа Гвардиолу связывают с демократическим движением Tsunami Democratic, которое рассматривает Национальный суд за преступление терроризма, сообщает Vozpopuli.

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Агенты в своих отчетах сообщили, что Гвардиола имеет связи с организацией и даже поощрял население Каталонии к восстанию против государства. В судебных отчетах отмечается, что Tsunami Democratic начал мощную медиа-кампанию, которой способствовали высокие политические уровни и гражданские сектора, выступающие за независимость, в которой участвовал и Пеп Гвардиола.

"Гвардиола без колебаний предоставил свой голос в распоряжение Tsunami Democratic, присоединившись к их требованиям и поощряя население Каталонии к восстанию против государства. Он был одним из самых заметных лиц процесса независимости на международном уровне", – говорится в одном из отчетов.

Отметим, что речь идет об акциях протестов в 2019 году, когда Tsunami Democratic провели свои самые радикальные акции, такие как захват аэропорта Эль-Прат или блокпосты и баррикады на трассе рядом с границей с Францией. Гвардиола тогда заявил, что правительству не хватило смелости, чтобы потушить этот конфликт путем диалога.

Добавим, что захват аэропорта может квалифицироваться как терроризм в соответствии с положениями статьи 1.1 Конвенции № 196 Совета Европы о предотвращении терроризма.

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