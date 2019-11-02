Зінченко шалено відсвяткував камбек Манчестер Сіті в матчі з Саутгемптоном

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко продемонстрував неймовірну радість після переможного голу Кайла Вокера в матчі 11-го туру АПЛ проти Саутгемптона.

Після голу Вокера Зінченко зірвався на ноги та не стримував своїх емоцій. Відео радості Зінченка опублікувала його наречена Влада Седан в сторі Instagram.

Камбек одноклубників Зінченка у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Саутгемптон

Відзначимо, що саме гол Вокера на 87 хвилині приніс перемогу "містянам" в матчі 11-го туру АПЛ проти Саутгемптона.

До слова, Зінченко був прооперований в Барселоні наприкінці жовтня. Термін відновлення українця – 4-5 тижнів.

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