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Камбек мерсисайдців у відеоогляді матчу Астон Вілла – Ліверпуль – 1:2

2 листопада 22:43 285 Читать на русском
Камбек мерсисайдців у відеоогляді матчу Астон Вілла – Ліверпуль – 1:2
Астон Вілла – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу / твіттер ФК Ліверпуль

Ліверпуль вирвав перемогу в матчі 11-го туру АПЛ проти Астон Вілли. Дивіться відео голів та огляд матчу Астон Вілла – Ліверпуль.

21’ Трезеге
 
Ендрю Робертсон 87’
Садьйо Мане 90+4’
21’ Трезеге
87’ Ендрю Робертсон
90+4’ Садьйо Мане

Астон Вілла відкрила рахунок на 21 хвилині завдяки голу Трезеге. Ліверпуль намагався відігратись, проте зрівняти рахунок вдалось аж на 87 хвилині, коли Мане передачею знайшов у штрафному Робертсона. А Садьйо відзначився другим голом, який приніс перемогу Ліверпулю вже в компенсований час.

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Таким чином, Ліверпуль набрав 31 очко та продовжує очолювати чемпіонат Англії, Астон Вілла з 11 пунктами лишилась на 16 місці.

blog_ava
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Теги
Англія Астон Вілла Астон Вілла Ліверпуль Ліверпуль Відеоновини Астон Вілла - Ліверпуль Садьйо Мане Садьйо Мане
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