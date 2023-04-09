"У мене з Циганковим давні стосунки. Я вже говорив про це рік тому. Він розраховував на більш іменитий клуб, але нічого не вийшло, тому що Динамо дуже багато просило за трансфер. Я запропонував йому приїхати, але Віктор хотів розглянути інші варіанти.

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Після початку війни українська ліга дуже знецінилася і ми змогли оформити трансфер, тому що у нього завершувався контракт. Мічелу потрібен був гравець і я зміг його переконати. Я сказав Циганкову, що це спосіб показати себе в Європі в такій лізі, як іспанська, що Жирона може стати для нього трампліном", – розповів Гвардіола в інтерв'ю Diaride Girona.

Нагадаємо, що Циганков приєднався до "біло-червоних" взимку 2023 року. В поточному сезоні Ла Ліги українець встиг зіграти у восьми матчах. В його активі три голи та три результативні передачі. За короткий час Віктор Циганков завоював довіру тренера та став однією з зірок Жирони.

До слова, команда українця зіграє в понеділок, 10 квітня, проти Барселони. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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