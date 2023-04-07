Барселона зазнала жахливої поразки від Реала у півфіналі Кубка Іспанії та припинала боротьбу за трофей. "Футбол 24" коротко пояснює, що сталося з командою Хаві.

Господарі повністю контролювали гру до пропущеного м’яча в кінці першого тайму. Гостріше атакували, частіше пробивали по воротах (4-3), більше володіли м’ячем (60%). І це попри відсутність чотирьох ключових виконавців – Педрі, Дембеле, Де Йонга та Крістенсена. Для порівняння, єдина більш-менш серйозна втрата "бланкос" – це лівий оборонець Ферлан Менді, якого блискуче підміняє універсал Камавінга. Та по перерві Мадрид буквально розмазав "кулес" в улюбленій стихії – на контратаках.

Хет-трик Бензема на Камп Ноу у відеоогляді матчу Барселона – Реал – 0:4

Хаві виставив прогнозований склад: чотири півзахисники, Араухо на позиції правого фулбека, Алонсо замість Крістенсена, Серхі Роберто поруч з Бусі. Кесьє – трохи вище.

Натомість Анчелотті, у пошуках ремонтади, повернувся до схеми з трьома форвардами. Вальверде розташувався поруч з Кросом, в атаці з’явився Родріго. Останнього можна було побачити усюди. Він – диференціальний гравець Класіко. Оборона Барси так і не знайшла протидії переміщенням бразильця.

"Бланкос" намагалися інтенсивно пресингувати. Модріч накривав Бускетса, кусючий Вальверде – Серхі Роберто. Аналогічні позиційні дуелі – на флангах. Функції плеймейкера лягли на плечі тер Штегена, який шукав Лєвандовскі дальніми передачами. Роберт найчастіше обігрувався з Кесьє, а той доволі якісно розвертав атаки лонгболами на Бальде. Молодий латераль був одним з найкращих. Карвахаль часто програвав дуелі один в один.

Гол Вінісіуса повністю змінив картину гри. Багато хто говорить про випадковість, однак такі матчі складаються з дрібниць. Два неправильні рішення Маркоса Алонсо це підтверджують. Досвідчений захисник викинувся на м’яч і поступився Родріго у швидкості. Ситуація вимагала тактичного фола: Маркос або не встиг, або не наважився. Відтак, гості спокійно розіграли вихід 3 в 3.

У роздягальні каталонців ніби підмінили. Розбалансована і дезорганізована команда, що не вміє тримати удар. До перерви Барса виконала сумарно 281 передачу, в другому таймі – 157. Жодного контролю і купа поспішних рішень. Звісно, що це позначилось на структурі. "Блаугранас" жахливо заповнювали простір на відміну від стартових 45 хвилин. Ба більше, Мадрид забирав майже усі підбирання біля обох воріт.

Каталонці чомусь перевантажували правий фланг атаки, хоча Камавінга нічого не дозволяв Рафіньї. У бразильця лише один успішний обіграш з 6-и спроб і 23 втрати володіння. Едуардо виграв 10 дуелей з 14-и, відзначився стовідсотковою точністю передач (32/32). Загалом успішність Барси в дриблінгу становила лише 47%. Йдеться про команду, яка ще кілька сезонів тому була найкращою в Європі за цим показником.

Esta jugada como colofón a una diferencia abismal entre ambos equipos a nivel técnico y de toma de decisiones. Raphinha 1o y Buquets 2o desaprovechando dos ataques claros y obligando al FCB a defender mal.pic.twitter.com/5hdLmcGbCW — Albert Blaya Sensat (@Blayasensat) April 6, 2023

Господарі вперто відмовлялися використовувати перевагу Бальде на лівому фланзі. Карвахаль зміщувався за Гаві до середини, залишаючи для молодого фулбека степи вільного простору. Зрештою Алекс був чи не єдиним гравцем у складі господарів, якому вдавалося обігрувати. З появою Ансу та Феррана каталонці перейшли до класичних 4-3-3. Проте жоден не робив різниці. Ба більше, після помилки Торреса "кулес" пропустили вчетверте.

Втрата структури призводила до ситуацій, коли Бусі не знаходив продовження. Звідси й чимало безглуздих довгих передач з надією, що Роберт зможе зачепитися. Та Роберт не зміг. Поляк видав черговий непереконливий матч. Після скандальної дискваліфікації його не впізнати. Поганий у повітрі (0 виграних дуелей), ще гірший на землі (2/9). Єдиний удар у рамку завершився результативною контратакою на власні ворота…

Без травмованих лідерів – Педрі та Де Йонга – півзахист Барси захлинався власною імпотентністю. Серхі Роберто так і не порозумівся з капітаном, зловживаючи неправильними рішеннями. Показовий момент трапився на 75-й хвилині, коли Бускетс шукав партнера для короткої передачі, а той рвонув вперед. Непорозумінням вихованців Ла Масії миттєво скористався Модріч.

Команда Хаві продемонструвала неготовність конкурувати на топ-рівні. У форс-мажорних обставинах "кулес" панікують і розвалюються. Переповнений лазарет – одна з причин історичного фіаско, але до керівництва теж багато запитань. Наприклад, чому влітку не прийшов правий захисник і цю позицію закриває Араухо. У центрі оборони з'являються дірки, які латають тим, що є під руками. Імпровізація замість чіткої трансферної стратегії. Звісно, Барса вже навряд чи віддасть чемпіонство, та після схожих провалів залишається неприємний присмак. Погром від принципового суперника може перекреслити загалом успішний сезон.

За матеріалами Alex Delmas та Albert Blaya Sensat

Реал вийшов у фінал Кубка Короля, знищивши Барселону на Камп Ноу – Бензема оформив перший хет-трик у Класіко