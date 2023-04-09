"У меня с Цыганковым давние отношения. Я уже говорил об этом год назад. Он рассчитывал на более именитый клуб, но ничего не вышло, потому что Динамо очень многое просило за трансфер. Я предложил ему приехать, но Виктор хотел рассмотреть другие варианты.

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После начала войны украинская лига очень обесценилась, и мы смогли оформить трансфер, потому что у него заканчивался контракт. Мичелу нужен был игрок, и я смог его убедить. Я сказал Цыганкову, что это способ показать себя в Европе в такой лиге, как испанская, что Жирона может стать для него трамплином", – рассказал Гвардиола в интервью Diaride Girona.

Напомним, что Цыганков присоединился к "бело-красных" зимой 2023 года. В текущем сезоне Ла Лиги украинец успел сыграть в восьми матчах. В его активе три гола и три результативных передачи. Через короткое время Виктор Цыганков завоевал доверие тренера и стал одной из звезд Жироны.

К слову, команда украинца сыграет в понедельник, 10 апреля, против Барселоны. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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