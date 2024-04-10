Гвардіола одягнув на матч із Реалом годинник Richard Mille 27-01, це – ексклюзивне видання на честь Рафаеля Надаля. Він є найлегшим механічним годинником у світі і важить всього лише 18,83 грама. При цьому його вартість становить 1,3 млн євро, інформує Marca. У світі є лише 50 екземплярів подібних годинників.

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Повідомляється, що цей годинник зроблено з титану п'ятого класу, алюмінію та літію. Richard Mille 27-01 вважається шедевром годинникового мистецтва. Його конструкція настільки ж вишукана, як і складна, і заснована на ретельно зібраних натяжних тросах. Регулювання натягу не може бути занадто сильним – інакше механізм годинника може пошкодитися, і він почне працювати неправильно.

Гвардіола одягає цей годинник тільки в особливих випадках. Очевидно, матч із Реалом у Мадриді був саме такою подією.

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