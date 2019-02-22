Гвардіола заявив, що Челсі не потрібно звільняти Саррі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що його успіх є прикладом, чому Челсі не потрібно звільняти Мауріціо Саррі.

"У мій перший рік тут клуб ніколи не сумнівався в мені. У пресі ніколи не з'являлися історії, що мене можуть звільнити, якщо я програю який-небудь матч.

Челсі заборонено реєструвати нових футболістів у найближчі 2 трансферні вікна – офіційне рішення ФІФА

Я був здивований, коли люди почали пліткувати щодо звільнення Конте вже після того, як він програв один-два матчі на початку сезону, хоча в попередньому завоював титул. Я тоді сказав: "Вау, але ж два-три місяці тому він виграв титул". У нас в клубі зовсім інша ситуація.

У той момент, після 6:0, я був такий радий, що переміг їх. Але тепер я б вважав за краще перемогти їх не з рахунком 6:0. Мені взагалі не подобається так швидко повторно зустрічатися з командою, яку ти обіграв з таким рахунком. Вони неймовірні професіонали, і гордість – не порожній звук для них. Вони будуть старатися сильніше, ніж раніше", – цитує Гвардіолу The Independent.

Класика Манчестер Юнайтед і Ліверпуля, Зінченко може знову покарати Саррі, Севільська вендета: топ-5 матчів євровікенду

Згідно з чутками, команда Гвардіоли може позбавити Саррі роботи, якщо обіграє його Челсі в недільному фіналі Кубка Ліги.