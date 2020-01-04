Гвардіола прокоментував перемогу Манчестер Сіті в Кубку Англії

Головний тренер Манчестер СІті Хосеп Гвардіола поділився емоціями від поєдинку 1/32 Кубка Англії проти Порт Вейла.

"Ми зіграли серйозно. У першому таймі нам було складнувато, але другий тайм був кращим. Я думаю, що загалом команда зіграла добре. У Прем'єр-лізі ми сильно відстали, нам потрібно зосередитись на тому, аби посісти друге місце.

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Харвуд-Белліс, коли він виходив у цьому сезоні, то грав дуже добре. Звичайно, він молодий і тепер уже забив за Манчестер Сіті – це був трохи дивний гол. Це важливо, щоб він грав на хорошому рівні. Ерік Гарсія та Тейлор молоді, але вони грають більш, ніж просто добре", – наводить слова Гвардіоли прес-служба Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Порт Вейл (4:1), а один із голів на рахунку Зінченка.

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