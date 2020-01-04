toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гвардіола прокоментував перемогу Манчестер Сіті в Кубку Англії

4 січня 22:57 592 Читать на русском
Гвардіола прокоментував перемогу Манчестер Сіті в Кубку Англії
Хосеп Гвардіола / офіційний сайт Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер СІті Хосеп Гвардіола поділився емоціями від поєдинку 1/32 Кубка Англії проти Порт Вейла.

 

"Ми зіграли серйозно. У першому таймі нам було складнувато, але другий тайм був кращим. Я думаю, що загалом команда зіграла добре. У Прем'єр-лізі ми сильно відстали, нам потрібно зосередитись на тому, аби посісти друге місце.

Зінченко першим голом у сезоні допоміг Манчестер Сіті перемогти в Кубку Англії – відеоогляд матчу

Харвуд-Белліс, коли він виходив у цьому сезоні, то грав дуже добре. Звичайно, він молодий і тепер уже забив за Манчестер Сіті – це був трохи дивний гол. Це важливо, щоб він грав на хорошому рівні. Ерік Гарсія та Тейлор молоді, але вони грають більш, ніж просто добре", – наводить слова Гвардіоли прес-служба Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Порт Вейл (4:1), а один із голів на рахунку Зінченка.

Зінченко забив за клуб уперше за 360 днів – Манчестер Сіті розгромив Порт Вейл у Кубку Англії

blog_ava
Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову
4 січня
27968
Теги
Англія Манчестер Сіті - Порт Вейл Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Тейлор Харвуд-Белліс Тейлор Харвуд-Белліс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
48
хв
Гранада
13:00
Мальорка
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук