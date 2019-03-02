Гвардіола: Манчестер Сіті хоче негайно продовжити контракт з Гюндоганом

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зазначив, що "містяни" зацікавлені в продовженні контракту з півзахисником Ілкаєм Гюндоганом.

"Перший сезон Ілкай пропустив майже повністю через важку травму. Але зараз він дуже важливий гравець для Манчестер Сіті.

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Він знає, чого ми хочемо, він знає, що ми про нього думаємо, але таке рішення не в наших руках. Ми намагаємося поговорити з ним, ми хочемо, щоб він продовжив контракт негайно.

Краще було зробити це вчора, ніж сьогодні, а сьогодні краще, ніж завтра. Звичайно, якщо Ілкай не захоче цього, ми нічого не зможемо зробити", – циткє Гвардіолу Goal.com.

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Гюндоган перейшов в Манчестер Сіті з дортмундської Борусії в 2016 році. У нинішньому сезоні гравець взяв участь в 22 матчах чемпіонату Англії, забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі. Чинна угода німця з "містянами" закінчується влітку 2020 року.