Гвардіола: Якби Мессі бігав так, як у перший сезон зі мною, він травмувався би кожні три місяці

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думками щодо стилю гри нападника Барселони Ліонеля Мессі.

"Є чудові тренери, які нічого не виграли, тому що у них не було Мессі. Мені пощастило працювати і з ним, і з Хаві, і з Іньєстою, і з Дані Алвесом, і з Піке. І до того ж вони були в ідеальному віці.

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Зіркові гравці повинні бігати, як і всі інші. Якщо цього не відбувається, то команда не справляється, і вам потрібно переконати зірок працювати. Іноді ти говориш їм: "Я не буду змушувати тебе бігти 40 метрів, як 20-річного, але тоді покажи, чому ти не повинен бігати". Якщо хтось не бігає, але забиває по три голи в кожній грі, я готовий це прийняти, але ніхто так не робить, хіба що Мессі близький до цього.

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Зараз Мессі не повинен бігати просто так, в жодному разі. Якби Лео бігав так, як бігав в перший сезон зі мною, він отримував би травми кожні три місяці. Найскладніше для тренера – керувати легендами, яким вже за 30", – сказав Гвардіола в інтерв’ю Catalunya Radio.

Нагадаємо, після закінчення кар’єри футболіста Гвардіола у 2007 році очолив Барселону Б, а вже за рік перейшов до роботи з основною командою, яку тренував до 2012 року. Під його керівництвом "синьо-гранатові" двічі перемагали в Лізі чемпіонів, три рази завойовували чемпіонство в Іспанії, а також по два рази вигравали Кубок Короля, Суперкубок Європи та клубний чемпіонат світу.

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