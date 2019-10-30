Гвардиола: Если бы Месси бегал так, как в первый сезон со мной, он травмировался бы каждые три месяца

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мыслями относительно стиля игры нападающего Барселоны Лионеля Месси.

"Есть замечательные тренеры, которые ничего не выиграли, потому что у них не было Месси. Мне посчастливилось работать и с ним, и с Хави, и с Иньестой, и с Дани Алвесом, и с Пике. И к тому же они были в идеальном возрасте.

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Звездные игроки должны бегать, как и все остальные. Если этого не происходит, то команда не справляется, и вам нужно убедить звезд работать. Иногда ты говоришь им: "Я не буду заставлять тебя бежать 40 метров, как 20-летнего, но тогда покажи, почему ты не должен бегать". Если кто-то не бегает, но забивает по три гола в каждой игре, я готов это принять, но никто так не делает, разве что Месси близок к этому.

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Сейчас Месси не должен бегать просто так, ни в коем случае. Если бы Лео бегал так, как бегал в первый сезон со мной, он получал бы травмы каждые три месяца. Самое сложное для тренера – управлять легендами, которым уже за 30", – сказал Гвардиола в интервью Catalunya Radio.

Напомним, после окончания карьеры футболиста Гвардиола в 2007 году возглавил Барселону Б, а уже через год перешел к работе с основной командой, которую тренировал до 2012 года. Под его руководством "сине-гранатовые" дважды побеждали в Лиге чемпионов, трижды завоевывали чемпионство в Испании, а также по два раза выигрывали Кубок Короля, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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