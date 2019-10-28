Гвардіола: Мессі був таким маленьким і сором'язливим, що у мене з'явилися сумніви

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пригадав своє знайомство з Ліонелем Мессі на початку своєї тренерської кар'єри.

"Мені розповідали, що в молодіжній команді грає дуже талановитий хлопець. Мені сказали, що він маленький, але забиває багато голів і дуже сильний в дриблінгу. Я не знав його, але одного разу побачив Лео з батьком в магазині Nike. Він був таким маленьким і сором'язливим, що я подумав: "Невже він справді такий сильний, як говорять?"

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Але ми успішно розпочали сезон в Шотландії, виграли з рахунком 6:1 і 5:0, а Мессі забив три голи. Я зрозумів, що ми з ним виграємо все", – цитує Гвардіолу Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Гвардіола очолював Барселону з 2008-го по 2012-й рік. Під його керівництвом "синьо-гранатові" двічі перемагали в Лізі чемпіонів, три рази завойовували чемпіонство в Іспанії, а також по два рази вигравали Кубок Короля, Суперкубок Європи та клубний чемпіонат світу.

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