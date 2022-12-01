"Я повернувся б у Барселону, якби це було необхідно, але зараз це не так. Пеп пішов, а клуб продовжив перемагати. Ніщо не зрівняється з Барселоною. Якщо наші шляхи знову переплетуться, то ми зробимо це, але лише природним шляхом. Зараз черга інших.

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Розчарування від Ліги чемпіонів присутнє, але якщо проаналізувати ігри, то в Мюнхені Барса мала обіграти Баварію, а проти Інтера програла на останній хвилині. Рада директорів доклала зусиль, щоб мати визначний склад. Шкода, що їх немає в ЛЧ, але я волію не перетинатися з ними", – цитує Гвардіолу Diario Sport.

Нагадаємо, Пеп очолював Барселону протягом чотирьох сезонів, за які здобув із командою 14 трофеїв. Зокрема, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів.

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