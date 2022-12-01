"Я бы вернулся в Барселону, если бы это было необходимо, но сейчас это не так. Пеп ушел, а клуб продолжил побеждать. Ничто не сравнится с Барселоной. Если наши пути снова переплетутся, то мы сделаем это, но только естественным путем. Сейчас очередь других.

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Разочарование от Лиги чемпионов присутствует, но если проанализировать игры, то в Мюнхене Барса должна была обыграть Баварию, а против Интера проиграла на последней минуте. Совет директоров приложил усилия, чтобы иметь выдающийся состав. Жаль, что их нет в ЛЧ, но я предпочитаю не пересекаться с ними", – цитирует Гвардиолу Diario Sport.

Напомним, Пеп возглавлял Барселону в течение четырех сезонов, за которые завоевал с командой 14 трофеев. В частности, дважды побеждал в Лиге чемпионов.

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