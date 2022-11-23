Іспанський фахівець поставив підпис під новим контрактом, інформує офіційний сайт клубу. Старий завершувався вже найближчого літа, але Пеп погодився залишитись на Етіхаді до червня 2025-го.

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Гвардіола тренує Манчестер Сіті з липня 2016 року. Під його керівництвом клуб виграв 4 чемпіонства АПЛ, один Кубок Англії, 4 Кубки ліги і 2 Суперкубки Англії. Мрія "містян" про першу перемогу в ЛЧ поки залишається нездійсненною, хоча Гвардіола доходив до фіналу в сезоні 2020/21.

Нагадаємо, кілька місяців тому свій контракт продовжив і Юрген Клопп, який був головним конкурентом іспанця упродовж останніх років. Щоправда, угода тренера Ліверпуля на рік довша – до літа 2026-го.

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