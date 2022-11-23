Гвардіола офіційно підписав новий контракт з Манчестер Сіті – термін коротший, ніж у Клоппа
Хосеп Гвардіола та Манчестер Сіті доволі швидко знайшли спільну мову щодо продовження співпраці.
Іспанський фахівець поставив підпис під новим контрактом, інформує офіційний сайт клубу. Старий завершувався вже найближчого літа, але Пеп погодився залишитись на Етіхаді до червня 2025-го.
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Гвардіола тренує Манчестер Сіті з липня 2016 року. Під його керівництвом клуб виграв 4 чемпіонства АПЛ, один Кубок Англії, 4 Кубки ліги і 2 Суперкубки Англії. Мрія "містян" про першу перемогу в ЛЧ поки залишається нездійсненною, хоча Гвардіола доходив до фіналу в сезоні 2020/21.
Нагадаємо, кілька місяців тому свій контракт продовжив і Юрген Клопп, який був головним конкурентом іспанця упродовж останніх років. Щоправда, угода тренера Ліверпуля на рік довша – до літа 2026-го.
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