"Зінченко, як і Жезус та Стерлінг, мали величезний вплив на команду. Неймовірні люди та особливі гравці, але вони йдуть далі. Челсі та Арсенал – неймовірні клуби, я радий успіху своїх хлопців.

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Наша подяка за те, як вони поводилися на полі та за його межами. Із Олексом вийшло добре, ми змогли нормально попрощатися. З Габріелем та Рахімом ні, але з Олексом ми повечеряли та попрощалися", – цитує Гвардіолу MEN.

Нагадаємо, незабаром Зінченко повинен приєднатися до Арсенала, куди раніше перейшов нападник Габріел Жезус. Українець поповнить бюджет Ман Сіті на 30 млн фунтів, ще 2 млн передбачені бонусами.

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