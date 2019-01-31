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Гвардіола висварив гравців Манчестер Сіті після поразки від Ньюкасла

13:37 614 Читать на русском
Гвардіола висварив гравців Манчестер Сіті після поразки від Ньюкасла
Рафа Бенітес та Хосеп Гвардіола / Фото: Манчестер Сіті

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола провів виховну бесіду зі своїми футболістами після сенсаційної поразки у 24 турі АПЛ.

У матчі 24 туру Манечестер Сіті на виїзді поступився Ньюкаслу, хоча відкрив рахунок вже на початку матчу.

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Після поєдинку наставник "містян" 30 хвилин сварив своїх гравців, повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що іспанський фахівець був незадоволений тим, що команда не дотиснула Ньюкасл після першого забитого м'яча, перестала грати, а також була недостатньо агресивна.

Зазначимо, що Ліверпуль зіграв з Лестером внічию, відрив "мерсисайдців" від Сіті становить 5 очок.

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Англія24 турСент-Джеймс Парк (Ньюкасл-на-Тайні)

Ньюкасл - Манчестер Сіті: Вівторок 29 січня 2019

Ньюкасл
Матч завершено
2 : 1
Манчестер Сіті
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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Ньюкасл - Манчестер Сіті
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