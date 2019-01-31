Гвардіола висварив гравців Манчестер Сіті після поразки від Ньюкасла

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола провів виховну бесіду зі своїми футболістами після сенсаційної поразки у 24 турі АПЛ.

У матчі 24 туру Манечестер Сіті на виїзді поступився Ньюкаслу, хоча відкрив рахунок вже на початку матчу.

Ньюкасл – Манчестер Сіті – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Після поєдинку наставник "містян" 30 хвилин сварив своїх гравців, повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що іспанський фахівець був незадоволений тим, що команда не дотиснула Ньюкасл після першого забитого м'яча, перестала грати, а також була недостатньо агресивна.

Зазначимо, що Ліверпуль зіграв з Лестером внічию, відрив "мерсисайдців" від Сіті становить 5 очок.

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