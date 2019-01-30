Ньюкасл – Манчестер Сіті – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ньюкасл несподівано переміг Манчестер Сіті у 24 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ньюкасл – Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті був явним фаворитом зустрічі, що і довів гол Агуеро на 24-й секунді поєдинку, але далі події розгортались за непередбачуваним сценарієм.

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Після перерви Рондон вирівняв становище, а ще через 14 хвилин у гру втрутився рефері, призначивши справедливий пенальті у ворота "містян". Рітчі не схибив.

Ньюкасл віддалився від зони вильоту, а от для Сіті ця поразка може стати ключовою у боротьбі за чемпіонство.

Англія, АПЛ, 24-й тур

Ньюкасл – Манчестер Сіті – 2:1

Голи: Рондон, 66, Рітчі, 80 (пенальті) – Агуеро, 1