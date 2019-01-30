Ньюкасл – Манчестер Сіті – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна України — 29 січ 2651
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Циганик: У ФФУ переконані, що Ракицькому немає місця в збірній України
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ФІФА задовольнила скаргу Ленса проти Динамо щодо заборгованості по зарплатіУкраїна — 29 січ 4124
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Хацкевич пояснив, який нападник потрібен ДинамоУкраїна — 29 січ 2862
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ПСЖ хитро кидає виклик УЄФА, підписуючи трансферну ціль Шахтаря в обхід фінансового фейр-плейФранція — 29 січ 3331
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Реал планує грандіозний розпродаж зірок: "чорний список" з великою перспективою для ЛунінаІспанія — 29 січ 5568
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