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Ньюкасл – Манчестер Сіті – 2:1 – відео голів та огляд матчу

09:29 406 Читать на русском
Ньюкасл – Манчестер Сіті – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Ньюкасл – Манчестер Сіті – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ньюкасл несподівано переміг Манчестер Сіті у 24 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ньюкасл – Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті був явним фаворитом зустрічі, що і довів гол Агуеро на 24-й секунді поєдинку, але далі події розгортались за непередбачуваним сценарієм.

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Після перерви Рондон вирівняв становище, а ще через 14 хвилин у гру втрутився рефері, призначивши справедливий пенальті у ворота "містян". Рітчі не схибив.

Ньюкасл віддалився від зони вильоту, а от для Сіті ця поразка може стати ключовою у боротьбі за чемпіонство.

Англія, АПЛ, 24-й тур

Ньюкасл – Манчестер Сіті – 2:1

Голи: Рондон, 66, Рітчі, 80 (пенальті) – Агуеро, 1

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія24 турСент-Джеймс Парк (Ньюкасл-на-Тайні)

Ньюкасл - Манчестер Сіті: Вівторок 29 січня 2019

Ньюкасл
Матч завершено
2 : 1
Манчестер Сіті
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