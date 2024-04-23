Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне може опинитися влітку в Саудівській Аравії.

Аль-Наср залучив до своєї команди Кріштіану Роналду та інших іменитих гравців. Однак це не допомогло домінувати в національному чемпіонаті. Влітку саудівський клуб планує значно посилити свій склад, щоб у наступному сезоні скласти гідну конкуренцію Аль-Хілялю.

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Як інформує Руді Галетті, Кевін де Брюйне став мішенню Аль-Насра. Клуб Роналду вже готує привабливу пропозицію для бельгійського півзахисника. Контракт 32-річного гравця з Манчестер Сіті закінчується у 2025 році. "Містяни" досі не запропонували йому пролонгацію угоди.

Зазначається, що найближчими днями представники Аль-Насра проведуть перемовини з агентами бельгійця. Не виключається, що інші саудівські клуби спробують підписати Кевіна.

Де Брюйне виступає за Манчестер Сіті з 2015 року. Загалом він відіграв за "містян" у 375 матчах у всіх турнірах, забивши 101 гол та віддавши 166 асистів. Бельгієць був ключовим гравцем Гвардіоли в минулому сезоні, коли команда здобула требл, вигравши титул АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

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