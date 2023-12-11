Норвезький нападник загадково зник з заявки "містян". Пізніше стало відомо, що у Холанда стресова напруга у стопі. Після матчу з Лутоном (2:1) Гвардіола розкрив нові подробиці пошкодження Ерлінга.

Перемога Гвардіоли без Холанда у відеоогляді матчу Лутон – Манчестер Сіті – 1:2

"Це просто стрес. Не питайте мене про перелом. Це тільки стрес. Він не був готовий до цієї гри, я не думаю, що він буде готовий до матчу з Крістал Пелас. Сподіваюся, він відновиться до Клубного чемпіонату світу", – цитує Гвардіолу Manchester Evening.

Нагадаємо, що Ерлінг Холанд взяв участь у 22 матчах Манчестер Сіті у поточному сезоні. В активі нападника 19 голів та п'ять результативних передач.

Манчестер Сіті стартує на Клубному чемпіонаті світу 19 грудня. Англійський клуб зіграє проти переможця пари Леон – Урава.

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