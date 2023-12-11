Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о том, когда ждать Эрлинга Холанда на поле.

Норвежский нападающий загадочно исчез из заявки "горожан". Позже стало известно, что у Холанда стрессовое напряжение в стопе. После матча с Лутоном (2:1) Гвардиола раскрыл новые подробности повреждения Эрлинга.

Победа Гвардиолы без Холанда в видеообзоре матча Лутон – Манчестер Сити – 1:2

"Это просто стресс. Не спрашивайте меня о переломе. Это только стресс. Он не был готов к этой игре, я не думаю, что он будет готов к матчу с Кристал Пэлас. Надеюсь, он восстановится к Клубному чемпионату мира", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening.

Напомним, что Эрлинг Холанд принял участие в 22 матчах Манчестер Сити в текущем сезоне. В активе нападающего 19 голов и пять результативных передач.

Манчестер Сити стартует на Клубном чемпионате мира 19 декабря. Английский клуб сыграет против победителя пары Леон – Урава.

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