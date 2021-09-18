"У нас були проблеми з виходом із оборони. У цьому компоненті все було не дуже добре. Ми втрачали більше м'ячів, ніж зазвичай. Плюс було недостатньо взаємодій з гравцями атакувального плану.

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Так, моменти у нас були, але нічия – справедливий результат. Ми намагалися виграти, але не вийшло. Що стосується рішень VAR, я не бачив ні пенальті, ні скасованого гола. Якщо після перегляду VAR пенальті не було, значить, його не було", – цитує Гвардіолу BBC.

Зауважимо, Манчестер Сіті після 5 турів Прем'єр-ліги має у своєму активі 3 перемоги, нічию та поразку.

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