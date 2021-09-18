Чемпіонат Англії 2021/22, 5-й тур

Вулверхемптон – Брентфорд – 0:2

Голи: Тоні, 28, Мбемо, 34

Вилучення: Баптіст, 65 (Брентфорд; друга жовта)

Бернлі – Арсенал – початок о 17:00

Ліверпуль – Крістал Пелас – початок о 17:00

Манчестер Сіті – Саутгемптон – початок о 17:00

Норвіч – Уотфорд – початок о 17:00

Астон Вілла – Евертон – початок о 19:30

Програму дня відкривав поєдинок між Вулверхемптоном і Брентфордом на стадіоні "Молінью". Гості шикарно почали поєдинок: вже на 28-й хвилині Тоні вивів брентфордців уперед, реалізувавши пенальті, а на 30-й він же забив другий гол – втім, його скасували через гру рукою. Не біда! Ще за чотири хвилини всюдисущий Тоні прострілив на лінію воротарського під замикання Мбемо – 0:2! Відпочивати команди відправились за комфортної переваги "бджіл".

На початку другого тайму Мбемо міг довести справу до розгрому, пробивши з лінії штрафного у лівий кут. М'яч пролетів поруч зі стійкою. Після цього гострих епізодів довгий час не виникало, але на 65-й хвилині Брентфорд залишився у меншості. "Вулвз" внаслідок такого повороту подій сильно додали в атаці, створивши кілька хороших моментів, однак точності нападникам забракло.

В компенсований же час Мбемо міг оформити дубль, завдавши удару з меж карного майданчика – стійка врятувала господарів! Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу гостей з рахунком 0:2.