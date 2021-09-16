Перед матчем Manchester Evening News провів опитування, кого вболівальники чекають у стартовому складі на матч Ман Сіті – РБ Лейпциг. Зінченко був одним з тих, кого в рамках необхідної ротації хотіли побачити найбільше. На старті сезону 2021/22 Гвардіола зовсім не довіряє 24-річному українцеві: лише 56 хвилин за 4 тури АПЛ. Як виявилося, очікування Зіна виправдав не повністю. Чемпіони Англії пропустили відразу 3 голи, а наш універсал взяв безпосередню участь у двох з них. Крім цього, заробив жовту картку та й загалом отримав далеко не тільки позитивні оцінки за свій виступ.

Манчестер Сіті перестріляв Лейпциг: Зінченко з помилками, ляпасом і провальною оцінкою, бойовик із 9-ма голами

Спершу Олександр програв верхову боротьбу і дозволив віддати легкий гольовий пас. А по перерві втратив Нкунку – гравця матчу за версією УЄФА. Французький вінгер у підсумку став автором хет-трику, повторивши досі унікальне досягнення Мессі. Тільки ці двоє змогли забити у ворота Манчестер Сіті 3 голи за 1 матч Ліги чемпіонів. Прикро, адже десь до кінця першого тайму Зіна виглядав дуже пристойно. Грав на випередження біля своїх воріт, майже не програвав боротьбу Нкунку, намагався створювати перевагу в центрі поля на атакувальній стадії.

Zinchenko inverting and Bernardo moving wider caused Leipzig problems in the first half and it led to the corner which led to the Ake goal. Ake was able to find Olex in space who was then able to turn and find a pass to keep City moving. pic.twitter.com/Y27p9Ab2EU — Rahul (@rahulmcfc) September 16, 2021

Відзначають, що саме з його зміщення як інвертованого в центр крайка розпочався епізод, який привів до першого взяття воріт після кутового. Причому момент відточували кілька разів. Аке шукав українця в центрі, той миттєво у дотик обігрувався з Родрі, а далі Сіті використовував перевагу, яку вдалося створити цими маневрами. Перед тим, як пропустити третій гол, Сашко виніс м'яч на фланзі, отримавши схвальний жест від Гвардіоли, який вирішив підтримати свого лівого захисника. Та минуло менш ніж 5 хвилин, і Зінченко разом з Аке надто легко пустив пас за спини, а Нкунку не пробачив.

Манчестер Сіті має величезні проблеми з обороною, пише вже згаданий MEN. Поки Ляпорт і Стоунз страждають від травм, свій шанс отримав Аке. Ніби й забив гол, але в захисті біда. Натан діяв у зв'язці з Діашем, який обурено розмахував руками на партнера по центру, та Зінченком. І не скажеш, що ця співпраця гарантує Гвардіолі святий спокій. А попереду ж пекельні 3 тижні. За 9 днів Ман Сіті зустрінеться з Челсі, ПСЖ і Ліверпулем. Усі матчі на виїзді! Дві ключові дуелі з головними суперниками в боротьбі за золото АПЛ, а ті зараз на ходу. І принципова битва проти Мессі та Почеттіно.

Журналіст Алекс Бротертон нарікає на вину Аке в усіх трьох голах, але згадує незлим тихим і Зінченка, який не допомагав нідерландцю і відіграв теж "на низькому рівні". Фанати на цьому ж порталі виставили свої оцінки. Гіршим за Олександра (5,8) виявився лише Стерлінг, який вийшов на заміну і знову отримав малу кількість ігрового часу. MEN оцінив українця взагалі як абсолютно найгіршого (5): "Моментами показував себе дилетантом в оборонних діях, як це було в парі епізодів з пропущеними голами".

Sky Sports і Daily Mail не були такими суворими, оцінивши стандартною шісткою. Стільки ж отримали ще 4 гравці основи, зокрема, троє представників оборонної лінії. Виділяється Канселу з вісімкою. Жоау, до слова, грав праворуч, поки Вокер отримував відпочинок. Майже немає сумнівів, що португалець та англієць закриватимуть фланги в найближчих топових матчах. Зінченко ж отримуватиме час в кубкових турнірах та проти слабших опонентів у чемпіонаті Англії. Можливо, навіть зіграє на вихідних проти Саутгемптона, якщо Гвардіола вирішить дати відпочити Канселу, який провів від дзвінка до дзвінка всі 6 матчів сезону.

Відео усіх дій Зінченка в матчі Манчестер Сіті – РБ Лейпциг

Фанатський портал City Xtra лише Аке (5) поставив нижчий бал, ніж Зіні (5,5): "Важка ніч Ліги чемпіонів. Нкунку вдавалося використовувати простір, особливо там, де розташовувалися Аке й Зінченко. На захист Олекса – таку захисну нестійкість в його виконанні останнім часом вважають чимось зовсім не характерним". The Hard Tackle вважає виступ Зіни не дуже солідним та оцінює у 6 балів, на рівні з 5 гравцями основи: "Швидко записав своє ім'я на картці судді, вдаривши Ольмо в обличчя. Мав би краще стримувати Лейпциг у розгортанні його атак".

Zinchenko has incredible workrate. — City Chief (@City_Chief) September 15, 2021

Попри те, що моментами реально втрачав свого гравця, загалом критику дій Зінченка збалансовує похвала за його працьовитість: "Неймовірна кількість енергії у захисній роботі. Зінченко сьогодні – справжній воїн". Так, хет-трик прийшов від гравця, який діяв на фланзі Зінченка. Однак Гвардіола під час матчу емоційно кричав на Гріліша та Мареза, а з українця, навпаки, намагався зняти зайвий тиск, не вішаючи всіх собак і підтримуючи у дуже складній для нього грі.

Jack Grealish: ️️

Riyad Mahrez: ️



It doesn't matter how well you're playing, if you don't do your defensive duties Pep Guardiola will tell you all about it #UCL pic.twitter.com/f9ZQFxaq4w — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 15, 2021 Вочевидь, крайні півзахисники теж могли б краще відіграти на оборону. Партнер Зінченка по флангу Гріліш зізнався, що каталонський фахівець нагримав на нього через те, що він недопрацьовував у захисті: "Такий він – наш тренер. Гвардіола завжди вимагає більше і в атакувальному, і в оборонному плані, але я тільки радий його слухати". Після гри Пеп зосередився на позитиві. Відзначив свою "неймовірну задоволеність" гравцями за те, що вони зробили проти непоступливого німецького клубу на старті ЛЧ, який щоразу лише наближався до його команди на 1 гол, але не більше.

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