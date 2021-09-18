"У нас были проблемы с выходом из обороны. В этом компоненте все было не очень хорошо. Мы теряли больше мячей, чем обычно. Плюс было недостаточно взаимодействий с игроками атакующего плана.

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Да, моменты у нас были, но ничья – справедливый результат. Мы пытались выиграть, но не получилось. Что касается решений VAR, я не видел ни пенальти, ни отмененного гола. Если после просмотра VAR пенальти не было, значит, его не было", – цитирует Гвардиолу BBC.

Заметим, Манчестер Сити после 5 туров Премьер-лиги имеет в своем активе 3 победы, ничью и поражение.

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