Гвардіола: В АПЛ різниця у 2-3 очки – це ніщо, важливо залишатися на першому місці

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від матчу проти Саутгемптона.

"Перші 20 хвилин вийшли відмінними. В атаці все чудово, але ми дали супернику створити багато моментів. Гра в атаці залишила у мене приємні відчуття, але оборонялися ми недостатньо добре. Однак рахунок 6:1, тому я повинен бути задоволений.

Манчестер Сіті – Саутгемптон – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Нам пощастило, що ми забили четвертий м'яч у кінцівці першого тайму, інакше другий тайм був би важким.

Ми створювали багато моментів, але Саутгемптон вигравав безліч підбирань. Я знаю рівень Саутгемптона і його гравців, тому це хороший результат.

Перше місце в таблиці? Це нічого не вирішує. Важливо бути там, а не нижче, але відрив у 2-3 очка – це ніщо. Вчора ми побачили, як добре виглядав Арсенал в матчі з Ліверпулем. Як і Тоттенхем в грі з Вулверхемптоном. Завжди десь поруч МЮ. Це складна ліга, але головне те, що ми стабільні", – цитує Гвардіолу ВВС.

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