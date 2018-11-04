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Гвардиола: В АПЛ разница в 2-3 очка – это ничто, важно оставаться на первом месте

22:04 18 Читати українською
Гвардиола: В АПЛ разница в 2-3 очка – это ничто, важно оставаться на первом месте
Хосеп Гвардиола / Фото: соцсети

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча против Саутгемптона.

"Первые 20 минут получились отличными. В атаке все прекрасно, но мы дали сопернику создать много моментов. Игра в атаке оставила у меня приятные ощущения, но оборонялись мы недостаточно хорошо. Однако счет 6:1, поэтому я должен быть доволен.

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Нам повезло, что мы забили четвертый мяч в концовке первого тайма, иначе второй тайм был бы трудным.

Мы создавали много моментов, но Саутгемптон выигрывал множество подборов. Я знаю уровень Саутгемптона и его игроков, поэтому это хороший результат.

Первое место в таблице? Это ничего не решает. Важно быть там, а не ниже, но отрыв в 2-3 очка – это ничто. Вчера мы увидели, как хорош был Арсенал в матче с Ливерпулем. Как и Тоттенхэм в игре с Вулверхэмптоном. Всегда где-то рядом МЮ. Это сложная лига, но главное то, что мы стабильны", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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Манчестер Сити - Саутгемптон: Воскресенье 04 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 1
Саутгемптон
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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Манчестер Сити - Саутгемптон
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