Гвардиола: В АПЛ разница в 2-3 очка – это ничто, важно оставаться на первом месте

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча против Саутгемптона.

"Первые 20 минут получились отличными. В атаке все прекрасно, но мы дали сопернику создать много моментов. Игра в атаке оставила у меня приятные ощущения, но оборонялись мы недостаточно хорошо. Однако счет 6:1, поэтому я должен быть доволен.

Манчестер Сити – Саутгемптон – 6:1 – видео голов и обзор матча

Нам повезло, что мы забили четвертый мяч в концовке первого тайма, иначе второй тайм был бы трудным.

Мы создавали много моментов, но Саутгемптон выигрывал множество подборов. Я знаю уровень Саутгемптона и его игроков, поэтому это хороший результат.

Первое место в таблице? Это ничего не решает. Важно быть там, а не ниже, но отрыв в 2-3 очка – это ничто. Вчера мы увидели, как хорош был Арсенал в матче с Ливерпулем. Как и Тоттенхэм в игре с Вулверхэмптоном. Всегда где-то рядом МЮ. Это сложная лига, но главное то, что мы стабильны", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Манчестер Сити показал, что Шахтеру придется несладко: убийственное трио Гвардиолы, лидерство АПЛ и фокус с Зинченко