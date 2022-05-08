Манчестер Сіті без проблем розгромив Ньюкасл у 36-му турі АПЛ, а Олександр Зінченко записав до свого активу асист. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

"Містяни" не зустріли серйозного спротиву й закотили у ворота суперника аж 5 м'ячів – два до перерви й ще три після. Відзначити варто дубль Стерлінга й асист Зінченка на Фодена на 90-й хвилині.

Манчестер Сіті познущався з Ньюкасла – Зінченко відзначився асистом і допоміг "містянам" відірватися від Ліверпуля

Перемога знову повернула Манчестер Сіті на першу сходинку АПЛ. За 3 тури до кінця сезону підопічні Хосепа Гвардіоли випереджають Ліверпуль на 3 залікові пункти. Ньюкасл же залишився 13-м у турнірній таблиці.