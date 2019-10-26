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Гвардіола стурбований травмами багатьох гравців Манчестер Сіті, серед яких і Зінченко

11:22 138 Читать на русском
Гвардіола стурбований травмами багатьох гравців Манчестер Сіті, серед яких і Зінченко
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував кадрові проблеми у складі своєї команди.

 

"Я дещо стурбований. На кількох позиціях у нас недостатньо гравців. Проте я думаю, що ми не збираємось купувати когось.

Зінченко 2 роки тому дебютував за Манчестер Сіті – 6 трофеїв, шалений вінрейт і шлях від резервіста до основи

Наші потреби не обмежуються шістьма місяцями, це на тривалий час, і важливі гравці не будуть продаватися. Я думаю, ми будемо залишатися на весь сезон з усіма гравцями, які у нас є зараз.

Зінченку довелося остаточно розібратися зі своїм коліном. Це не така вже й велика проблема, але п’ять-шість тижнів він пропустить. Родрі також травмований, але мені сказали, що після міжнародної перерви, можливо, він буде готовий знову. Проблема Стоунза у відсутності необхідної форми. У нього було надто багато травм, тому він не міг грати", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, що вже сьогодні (26 жовтня) Манчестер Сіті прийматиме Астон Віллу в рамках 10 туру АПЛ.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті - Астон Вілла
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