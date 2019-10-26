Гвардіола стурбований травмами багатьох гравців Манчестер Сіті, серед яких і Зінченко

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував кадрові проблеми у складі своєї команди.

"Я дещо стурбований. На кількох позиціях у нас недостатньо гравців. Проте я думаю, що ми не збираємось купувати когось.

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Наші потреби не обмежуються шістьма місяцями, це на тривалий час, і важливі гравці не будуть продаватися. Я думаю, ми будемо залишатися на весь сезон з усіма гравцями, які у нас є зараз.

Зінченку довелося остаточно розібратися зі своїм коліном. Це не така вже й велика проблема, але п’ять-шість тижнів він пропустить. Родрі також травмований, але мені сказали, що після міжнародної перерви, можливо, він буде готовий знову. Проблема Стоунза у відсутності необхідної форми. У нього було надто багато травм, тому він не міг грати", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, що вже сьогодні (26 жовтня) Манчестер Сіті прийматиме Астон Віллу в рамках 10 туру АПЛ.

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